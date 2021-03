El conjunto chileno se impuso con autoridad 5-0 en juego correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa.

La más destacada del partido celebrado en el José Amalfitani de Vélez Sársfield fue Daniela Zamora, autora de tres goles.

Estos los anotó a los 18′, 40′ y 44′, mientras que las demás conquistas llegaron por intermedio de Yael Oviedo a los 55’ y Rebeca Fernández a los 69’.

Con el marcador, Universidad de Chile se hace dueño de la punta del grupo con seis unidades. Libertad-Limpeño queda en segunda ubicación con tres y en zona de clasificación a Cuartos de Final.

Pero a esa instancia accederá si en la última fecha derrota a Peñarol, que marcha en tercer lugar con un punto tras igualar hoy con Ferroviária, al que la fusión lo había ganado en el debut.

Ese encuentro final será el día viernes 12 de marzo a las 17:00 horas en el francisco Urbano del Deportivo Morón.

¡Definición en la última fecha! Así quedaron las posiciones del Grupo C de la CONMEBOL #LibertadoresFEM.



Decisão para a rodada final! Confira a classificação do Grupo C.#LaGloriaEsDeEllas #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/4n0NBijZOm

— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) March 10, 2021