El mago de Para Uno falló un penal, magistralmente contenido por Martín Silva, pero se repuso con una atropellada sobre tiempo añadido para decidir el 2-3 con el que Olimpia es hoy solitario líder.

“En Olimpia me toca marcar muchos goles, en todos los partidos tengo ocasiones de gol, las veces que me toca tengo que marcar, aprovechar las oportunidades”, indicó el futbolista en charla con radio la Unión.

Explicó que el desgaste fue importante “por la dinámica del partido” y que costó “mantener el nivel ante un rival de jerarquía” como es el cuadro Gumarelo. “Cuando no marcás, pagás caro”, agregó.

SU FUTURO

Mendieta (30 años) sabe que se adentra a la etapa final de su carrera deportiva. Tiene contrato hasta 2022 con Olimpia y la idea es pasar a retiro vistiendo la casaca franjeada.

“Si me preguntás donde quiero terminar mi carrera, te digo que lo quiero hacer en Olimpia, acá encontré mi lugar y mi deseo es no salir”, explicó.

Indicó que con el paso del tiempo “uno le toma mucho cariño a la institución y a la gente” y por ello se torna difícil asimilar la idea de tener que dejar el club.

“Quiero mucho a Libertad, me formé allí. No sabría decirte si en un futuro volveré, pero estoy a gusto en el Olimpia, en estos momentos no pienso en salir”, zanjó.

Por último, el creativo habló de la “importante seguidilla de partidos” que se viene y considera que el entrenador Daniel Garnero “seguro va a rotar”.