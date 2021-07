Jorge González, el presidente de la matriz encarnacena, pegó el grito al cielo tras pararse las obras y la posterior “negociación” que la EBY intentaría proponer.

“Hace 4 años no recibimos nada (EBY), se debió terminar hace tiempo el Estadio. Estamos esperando ser convocados y armar un equipo de trabajo. Le escuchamos al Director de la EBY que está en prioridad la salud. Queremos estar seguros que en un futuro tendremos estadio”, señaló hoy en charla con radio Primero de Marzo.

La estructura cuenta hoy en día con un aforo para 16 mil espectadores, pero el acuerdo era para 30 mil. Además, no cuenta con las comodidades (butacas, muebles y más) que debería y tampoco con los vestuarios, salas de control antidoping, de transmisión y cabinas VAR, y otras dependencias acorde a las exigencias de la FIFA.

“Nosotros no tenemos las condiciones para traer eventos deportivos. Hoy no se puede utilizar así como está. No está listo, no podremos sostener (la siguiente etapa de los trabajos). Ni siquiera recibimos ayuda de la Unión de Fútbol del Interior. Esta infraestructura es muy importante”, alegó.

El directivo espera que Nicanor Duarte Frutos, el director de la EBY, cumpla con el trato ya que -según reveló, el recinto está en la mira de cinco empresas que lo gerenciarían con la intención de explotar eventos, pero para ello debe terminarse.