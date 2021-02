Pedro Sarabia es plenamente consciente de que las cosas en el 12 de Octubre no están saliendo de acuerdo a lo planificado. La derrota frente a Luqueño lo hundió en el pozo del promedio.

“Al terminar el partido ayer conversé con el presidente y puse mi cargo a disposición”, contó Sarabia a Radio Monumental.

El Cabo, quien sólo hizo un punto en el torneo tras empatar con River Plate estuvo al borde de dar un paso al costado, pero tras una reunión dada este sábado se comprometió a seguir.

12 de Octubre perdió con Luqueño 1-0 por la quinta fecha y su equipo bajó al último lugar del promedio y de la clasificación general.

“El presidente me dijo que su prioridad es que yo siga. Hablé con algunos jugadores y me pidieron también que me quede”, contó.

Añadió sin embargo que “hay cosas que tenemos por hablar. Parecíamos un equipo de rejuntados ayer" y que lamenta no poder planificar mucho ante la aparición de casos de covid-19 en el plantel.

“Alguien falló ayer. O fue la gente del club o la de la APF. Hay calentura de parte mía, porque es feo encontrarse en el vestuario, dar la charla y que sigan faltan dos jugadores para cerrar el equipo”, dijo.

En la sexta fecha, Sarabia y el 12 de Octubre miden a Libertad, club con el que el Cabo fue bicampeón en el 2014.