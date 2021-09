El partido estaba sin perspectivas de que se rompa el celofán, pero entre los 41’ y 45’ del primer tiempo resolvió el pleito.

La primera conquista fue de Matías Espinoza y el segundo le correspondió a Iván Franco. Con esos goles, Libertad selló el pase.

Pudo haberlo ampliado porque a la media hora del complemento se vio beneficiado con un penal, pero Cristian Báez, fiel a su manera de disparar sin tomar distancia esta vez falló.

La sobrada en la ejecución no surtió efecto y el balón fue arriba. Pero no incidió en el trámite, porque Juventud no ofreció nada que inquietase al Repollero en ofensiva.

Libertad ahora esperará a que se resuelva el juego entre Sport Sastreño y Guaraní de Trinidad para conocer a su siguiente adversario.