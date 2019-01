​El diario argentino Clarín publica en su portal el que habría sido el último mensaje de Sala a sus familiares.

Si bien no se lo notaba preocupado, el mismo advertía que “el avión se está por caer” porque estaba en aparentes malas condiciones.

“Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar”, agregaba.

Efectivamente, posterior a ese mensaje, la avioneta desaparecía del radar de control y esta es la hora en que no se tiene rastros de la máquina.

APARENTE ERROR TÉCNICO

El mismo medio de prensa consultó la voz de expertos en aviación. Uno de ellos es Rogelio Cirigliano, quien tendría formada la idea de que se cometió una equivocación en el vuelo.

Dijo que “cruzar el mar con un avión de esas características es arriesgado”, ya que el mismo es de un sólo motor y en casos de urgencia no podría tener una alternativa.

“Un avión de un solo motor no está equipado como uno de pasajeros. Si se apaga sobre el agua, se puede intentar un planeo controlado, pero no es una entrada fácil”, refirió.

Agregó que “si baja demasiado la velocidad, el avión cae y si es a más velocidad de la que se debe, el avión golpea al caer”.

Insistió que para volar sobre el mar y enfrentar la formación de hielos hay que hacerlo con una máquina bimotor, ya que si el hielo se adhiere a la misma, el funcionamiento podría verse alterado.

Emiliano Sala debía llegar a Gales para fichar por el Cardiff City, que pagó 17 millones de euros por su pase.