El lunes último, el ex Olimpia y Sol de América hizo un tanto para Royal Pari, que se impuso 3-1 a Blooming.

Zeballos, quien no tuvo visto bueno para continuar en el cuadro verde de Oriente Petrolero se recordó de ese pasado reciente y no se guardó "elogios".

"Tuve un debut perfecto. Pero debo ir paso a paso, porque fue mi primer partido oficial en siete meses", explicó a la prensa boliviana.

Pablo admitió que "me falta mejorar" pero que "no me desespero" porque "tenemos que avanzar con tranquilidad".

"Antes de llegar a Royal Pari entrené sesenta días con un entrenador personal. Después hablé con el técnico Roberto Mosquera y había planes para la Sudamericana", contó.

Sin embargo non pudo alistarse para ese torneo. "Fue una mezcla de todo. Me dolía no poder jugar un fin de semana", reconoció.

Fue allí que disparó contra Oriente. "Fui referente del equipo pero choqué con algunos dirigentes. Fue estúpido lo que se dijo de mi estado de forma", aseveró.

Añadió que "estuve parado un mes por una lesión en el tobillo y no puede ser que por eso se diga que no estaba bien físicamente".

"No era la forma de salir de ahí. Entiendo si no estoy en los planes del técnico pero la forma que se dio no era la mejor. Los últimos meses ya fueron desgastantes", contó.

En su paso por Oriente, Pablo anotó once goles y fue clave para la clasificación a la Copa Sudamericana.