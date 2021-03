​El encuentro se disputó en el estadio Mercedes Benz, donde el cuadro visitante se puso primero en ventaja.

Después, Atlanta conseguiría dar vuelta el marcador y la anotación de paridad correspondería al paraguayo López.

Este desbordó por izquierda y tras recibir un pase cruzado definió al poste izquierdo del portero rival.

Atlanta encara una serie de amistosos antes de iniciar la temporada oficial de la Major Soccer League, en la que debutará con Orlando SC en el Exploria Stadium.

Esos juegos de preparación previos los animará con Chattanooga y Birmingham Legion. Después encara la Liga de Campeones con Alajuelense.

New additions looking good



Quick counter from Lisandro López for an @Eriklopez_32 goal pic.twitter.com/Y9gVJHZ07W

— Atlanta United FC (@ATLUTD) March 20, 2021