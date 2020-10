En una charla en Instagram con el ex arquero Ubaldo Fillol, quien realiza entrevistas en el marco del ciclo El Abrazo del Alma, José Luis Chilavert dijo que la selección tiene un plantel muy corto.

Sobre esa base, el ex capitán mencionó que "no se trabajó para formar una selección alternativa y me parece que Eduardo Berizzo lo debe hacer".

"Creo que tendría que trabajar al menos dos días a la semana con futbolistas locales, porque así como veo no hay demasiado futuro", indicó.

No obstante, Chilavert dijo que "espero equivocarme con el tiempo", porque ve que el Toto tiene una idea de juego parecida a la del entrenador Marcelo Bielsa.

"Su propuesta es la de jugar a la ida y vuelta pero para lograr ese estilo se tiene que trabajar mucho más", refirió.

En lo que va de las Eliminatorias, Paraguay hizo cuatro puntos de seis, al empatar en Asunción con Perú 1-1 y ganar a Venezuela en Mérida 1-0.