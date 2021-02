En este caso, el Decano lleva una particular frente a su rival de todos los tiempos y es la superioridad en cuanto a resultados en su feudo.

Olimpia y Cerro Porteño se enfrentan en el Manuel Ferreira desde 1936. A partir de allí, el franjeado acumuló diez triunfos y nueve empates.

No obstante, son veinte los años que no conoce derrota en su campo ante el Ciclón, tiempo que se dio gracias a que la APF no autorizó por muchas temporadas los cruces en escenarios que no sean el Defensores del Chaco.

Ese lapso duró once años entre el 2001 y 2012 y otros siete años desde ahí hasta el 2019, cuando los presidentes de los clubes Marco Trovato y Juan Zapag arreglaron ante la APF los términos y bases para sacar al clásico de su escenario natural.

El 14 de octubre del 2001 fue el último grito jubiloso del Ciclón en el Bosque. Ganó 1-0 en el marco del Campeonato Clausura, mientras que Olimpia ganó por última vez el pasado 24 de noviembre del 2019.

Fue por 4-2 con poker de Roque Santacruz, en tanto que para el conjunto de barrio Obrero, el artillero por partida doble fue el juvenil Alan Rodríguez.

En el historial de clásicos en el Manuel Ferreira, Olimpia anotó 37 goles y recibió 29.