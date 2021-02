Balotta salió al paso de las informaciones difundidas con relación al informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que vincula la compleja movilidad de dinero entre las cuentas de la Fundación Franjeada con el club Olimpia, que deja a entrever una posible trama de evasión y lavado.

En este sentido, explicó que con la llegada de la comisión directiva de Marco Trovato se buscó sacarse de encima a los “usureros y ventas malas” y sanear la economía del club de las deudas nocivas. “Sí (inyección de dinero al club a través de la Fundación), de por ahí en el camino nos desviamos (préstamos de dirigentes y no ser ‘autosustentables’)”, afirmó el dirigente franjeado hoy en charla con Cardinal.

“La institución, el club Olimpia, tenía que sobrevivir. En algunos casos se adelantó dinero, sí hubo dirigentes que aportaron, de forma voluntaria. Hay cosas en las cuales se tuvo que aceptar aportes, porque nos iba a costar generar esos recursos (arreglos del estadio y otros)”, contó.

Los documentos destacan el “comportamiento peculiar” de la Fundación Franjeada, una organización sin fines de lucro creada con la llegada de Marco Trovato a la presidencia del club Olimpia para la promoción y administración -inicialmente- de las formativas del club y -tras una nueva adenda del convenio- del plantel de reserva (hoy Sub 23) y principal.

Balotta aclaró que en el tiempo que le tocó llevar la tesorería del club no hubo nada raro y que él puede “responder” por sus actos. “Si todo apunta a la Fundación Franjeada, sí puedo decir que fue una piedra en el zapato. Porque nosotros no teníamos la administración, es decir, no teníamos las cuentas”, alegó.

Tampoco negó las informaciones y reveló que “se llegó a usar la fundación como chequera, como cuenta corriente, no como una cuestión de que era el dinero del Olimpia. Se transferían los fondos ahí para poder pagar las cuentas como los salarios”.

El dirigente, que no descarta renunciar en las próximas semanas, espera que por el bien del trabajo realizado “todo se aclare” porque hoy día la dirigencia “representa a grandes hombres que ya no están y que viven en la memoria del olimpista”.

“Él (Marco Trovato) tiene que demostrar su inocencia. En su momento voy a pedir una rendición de cuentas sobre este tema de la Fundación. Siguen apareciendo informaciones en la prensa y hay cuestiones que (la Fundación Franjeada) tiene que aclarar, que se tiene que aclarar. Si el río suena… y yo quiero estar tranquilo en ese sentido”, sentenció.