​"Aún no estoy cien por cien adaptado, pero cada vez me siento mejor dentro de la cancha y en los entrenamientos", indicó el defensor central a Futgol 970 AM.

Balbuena, quien por su destacado paso en Corinthians fue llevado al equipo de Manuel Pellegrini manifestó que está haciendo el esfuerzo para tomarle el pulso a su nueva vida.

"Hay muchas cosas diferentes a lo que uno como sudamericano está acostumbrado, esto es un trabajo y me tengo que habituar", dijo.

Uno de los problemas con los que atraviesa es el idioma. "Cuando me hablan rápido en inglés me cuesta un poco, pero ya estoy tomando clases para aprender y además mis compañeros me ayudan", indicó.

Balbuena recordó el momento que le tocó vivir cuando prestaba servicios para Cerro Porteño de Presidente Franco, en el que incluso realizaron rifas para costear gastos diarios del plantel.

"Cuando estaba en ese club pasé malos momentos, a veces con los compañeros teníamos que parar para poder cobrar nuestra platita", rememoró.

Asimismo comentó que "después de eso no pensábamos con mi señora que iríamos a conocer tantas lindas ciudades" y que ahora también a sus retoños están enseñando el lenguaje inglés.

Sobre la selección nacional, Fabián opinó que "estuve hablando con Justo Villar, me preguntó qué tal estaba. Lo que sé es que los equipos de Osorio juegan muy bien, Chicharito Hernández por ejemplo me habló muy bien de él".