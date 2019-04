Finalmente, Martín Giménez no continuará en Sol de América. El atacante argentino volvió a pedir permiso para solucionar cuestiones particulares, algo que ya se volvió repetitivo en el ariete solense.

La información la precisó el vice presidente del club Carlos Giagni, quien dijo a Radio Monumental que el mismo jugador pidió desvincularse.

Giagni mencionó que solicitó ser descontratado para buscar incorporarse a una entidad de su país, dada la lesión que tuvo y que le impidió ser tenido en cuenta.

No obstante, Giménez reincidió varias veces en estas pautas conductuales. Cuando no tenía chances de volver, fue Ever Almeida quien intercedió para que sea acoplado al equipo.