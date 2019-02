“Hay que dar vuelta la página y lavarnos el rostro”, indicó el atacante a Futgol 970 AM.

Sol de América el fin de semana último perdió 6-1 con Sportivo San Lorenzo, resultado que propició la salida de Ever Almeida.

Álvarez dijo que “me pareció que el equipo estaba algo cansado, de los siete partidos que se jugaron estuvieron los mismos”.

Sin embargo añadió que “en los entrenamientos todos dábamos el 100%”, lo que hace que la derrota pasada duela bastante.

Acerca de su no aparición en los equipos principales, Álvarez contó que “estaba un poco dolido por no jugar, intenté hablar con Iván ya que teníamos más afinidad con él”

“Yo no me quise acercar a Éver para no escuchar lo que no quería escuchar, que no me iba tener en cuenta”, refirió.

El siguiente juego de Sol de América será con Sportivo Luqueño a mitad de semana. Interinará Alfredo Vera.