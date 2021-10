La selección paraguaya femenina Sub 20 dirigida técnicamente por la profesora Epifania Benítez mantendrá dos encuentros de fecha FIFA.

El rival confirmado es la selección de Brasil, los partidos se disputarán el viernes 22 y lunes 25 de octubre.

Ambos encuentros se disputarán en el estadio de los Defensores del Chaco, con transmisión de Tigo Sports.

La seleccionadora dará a conocer mañana la lista de 20 jugadoras para los encuentros que mantendrá el combinado nacional.

Las jugadoras activarán a partir de este lunes en las instalaciones del Parque Guasú Metropolitano.

AMISTOSOS

-Viernes 22 de octubre

*Paraguay Sub 20 vs. Brasil Sub 20

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 18:00 (TV).

-Lunes 25 de octubre

*Paraguay Sub 20 vs. Brasil Sub 20

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 21:15 (TV).