Tras casi 2 años clases presenciales interrumpidas en atención a las medidas sanitarias impulsadas por el Gobierno Nacional para prevenir la propagación del Covid-19, las Escuelas Deportivas SND, una de las iniciativas sociales más emblemáticas impulsadas por la Secretaría Nacional de Deportes, retomó en la fecha sus clases presenciales.

Los adultos mayores del Grupo Vida Saludable y Feliz, quienes ansiosos esperaban el retorno a los encuentros con sus compañeros en las clases de bailoterapia, hoy pudieron retomar sus actividades y compartir una jornada de actividad física. De esta forma, las Escuelas Deportivas SND retornan a las clases presenciales, ofreciendo 20 disciplinas deportivas, incluidas la zumba, el entrenamiento funcional y la bailoterapia.

Félix Narciso Pérez, integrante del Grupo de Adultos Mayores, indicó que “hace cinco años que estoy acá, me gusta mucho venir, tengo varias enfermedades y las clases me ayudan de sobremanera para sobrellevar mis dolencias, me gusta más estar presente que hacer ejercicio desde la casa, por eso me pone muy contento, me ayuda en lo psicológico”.

Por su parte, Arminda Ojeda, expresó que “tengo 81 años y soy la reina del grupo acá, gané varias competencias y estoy muy feliz porque es un grupo maravilloso, desde que estoy integrando el grupo vivo la vida feliz, tengo salud, esta es mi segunda familia”.

Ojeda, que forma parte del Grupo Vida Saludable y Feliz desde hace 7 años, remarcó que “iba a dejar porque vivo lejos, pero me convencí en seguir porque aquí soy feliz, al recibir el llamado del profe cambió mi semblante y estoy muy agradecida porque esto me está dando más años de vida.”

Por su parte Benita Paredes de Pérez mencionó “estamos muy felices, parecíamos niñas preparando sus cosas para una excursión. Volvimos a nuestra casa, la SND, después de meses sin actividad. Hace cinco años que asisto a las clases y ahora es como volver a la vida, de forma presencial es todo mejor, haces todo lo que el profesor te pide”.

La nueva integrante, Carolina Huttenann, se sumó al grupo este año e indicó que “me pareció un ejercicio adecuado para nuestra edad luego de mucho tiempo de encierro por la pandemia. Me gustan mucho estas clases porque nos ayuda bastante para tener una vida saludable”

Las clases de bailoterapia para adultos Mmayores forman parte de las Escuelas Deportivas SND y tienen como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor a través de las actividades físicas, previniendo enfermedades propias de la edad. En las clases Se busca que los adultos mayores mejoren sus funciones cardiorrespiratorias y musculares; su salud ósea y funcional; reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles y evitar la depresión y el deterioro cognitivo de las personas.

Durante las jornadas se desarrollarán caminatas, ejercicios de flexibilidad, elasticidad/fuerza muscular, juegos recreativos, jornadas, congresos, capacitaciones, danza paraguaya, deportes varios, ejercicios cognitivos y desarrollo de motricidad fina y gruesa.

Las clases aún siguen abiertas y los horarios son:

Turno mañana De lunes a viernes de 8:00 a 9:00.

Turno Tarde De lunes a viernes de 17:00 a 18:00 a 18:00 a 19:00.