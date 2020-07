El tema de los falsos positivos levantó roncha en la dirigencia deportiva y fuertes críticas a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

En este sentido, Marco Trovato redobló su tiroteo contra el “chonguismo” de la APF, haciendo clara alusión al cargo ocupado por el doctor Brunstein, encargado del operativo retorno del fútbol paraguayo y hacia quien apuntan todos los dedos tras la serie de errores que derivó en un fallo masivo de test de COVID-19.







“Parece que lo que nosotros decimos no importa, pero si importa lo que una persona tira en Twitter, y todos le siguen el hilo para decir malas cosas, así es el fútbol paraguayo", afirmó Brunstein, sobre las afirmaciones del titular franjeado sobre su trabajo.

Por su lado, Trovato no se quedó de brazos cruzados y, citando lo dicho por el jefe médico, mandó un mensaje de WhatsApp al mismo, en duros términos. “Si sos tan hombrecito podrías decir mi nombre. Esto se acabó doctor. Jamás te falté al respeto. No voy a tolerar que vos lo hagas. Oficialmente te comunico que no podés entrar al Olimpia. Ni a ninguna de sus instalaciones. Y que vamos a pedir que seas removido del cargo que nunca debiste haber tenido por tu falta total de experiencia en medicina deportiva y menos en el fútbol”.

Trovato continuó su ofensiva hasta en redes sociales. “Doctor Brunstein, para que no digas que solo en TW tiro, espero que tu WhatsApp funcione, saludos cordiales”, soltó.

El choque promete traer cola.