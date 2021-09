Los números no mienten. Si bien Eduardo Berizzo insiste en que su propuesta fue la adecuada ante la selección de Colombia, y hasta elogió a los suyos, las estadísticas muestran que los cafeteros se cansaron de probar suerte, en el mismísimo Defensores del Chaco.

Si Paraguay no perdió (otra vez) en casa ante Colombia fue porque el destino le tiene deparado algo más, o al menos es lo que uno elige creer. Los números no mienten: fue totalmente superado, no hay otra forma posible de interpretarlo.

La selección nacional decepcionó una vez más, pese a que el seleccionador intenta maquillar la bajísima productividad de su estilo de juego, amparado en sus siempre mencionadas transiciones de defensa-ataque y ausencia de Miguel Almirón, uno de los principales en esta triple flecha de eliminatorias.

En este sentido, la selección de Colombia llegó con la pólvora mojada; tanto que rompió su propia marca en lo que va del nuevo proceso del experimentado Reinaldo Rueda y, ante Paraguay, realizó nada más y nada menos que 20 remates al arco, dato que claramente se ve reflejado en la cantidad de situaciones generadas y la endeble defensa nuestra, detalle no menor a este nivel.

Consecuentemente, el arquero paraguayo Antony Silva fue el que más intervenciones directas realizó en la última jornada, con cinco ocasiones en su haber, y su portería solo sucumbió por el penal de Juan Guillermo Cuadrado.

La propuesta de Eduardo Berizzo preocupa, y mucho. Se le cuestiona sus ya tres años de trabajo al frente del plantel y los demacrados números que, hoy por hoy, tienen a Paraguay fuera de la próxima cita mundialista.