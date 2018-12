El delantero va como goleador. En el Aviador hizo 16 conquistas, siendo esa su mayor y mejor producción profesional.

En declaraciones a Radio Punto AM de Argentina, Borja contó que "me cuidaré para estar a la altura y a lo que me exija el club".

"Quiero estar al cien por ciento. Acoplarme rápido al grupo, me siento bastante motivado y quiero comenzar ya la pretemporada", añadió.

Su técnico será Diego Dabove, con quien "ya tuve la oportunidad de conversar a modo de presentación". "Más adelante hablaremos mejor", indicó.

Borja anteriormente jugó en el Resende FC de Brasil, su primera incursión profesional fuera del país. Esta es la primera a nivel grande, atendiendo a que el Bicho juega en la Super Liga y en su momento fue finalista de América en 1985.