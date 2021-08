Por primera vez en la historia de la matriz del balompié local se dio lugar a una auténtica cruzada por el embellecimiento de los recintos deportivos.

En este sentido, el programa Levantando los Clubes llegó a las instituciones de Primera División tras un largo y laborioso paso por los 13 de la Primera División C, 16 de Primera División B y 18 de la División Intermedia.

“Lo que hicimos fue entrar en cada club y ver las necesidad edilicias. Es así que APF se encargó no solo del dinero, sino también de ejecutar los trabajos. Ya no es más como antes que solo se daba el dinero y ya, no. Ahora APF se encargó de fiscalizar y llevar los trabajos”, afirmó Alba Benítez, secretaría adjunta de APF, en charla con HOY.

Benítez comentó que el mayor estudio, inversión y trabajo se dio en los clubes de la Primera División B y C, tercera y cuarta categorías del fútbol local, respectivamente. “En algunos lugares tuvimos que cambiar todo el pasto (campo de juego), hacer pozos e instalar todo lo necesario, además de la reparación y pintura de las graderías, vallados, etcétera”.

Y la movida ya está en Primera. Por ejemplo, en el estadio Luis Salinas se limpió, reparó y pintó todo el vallado perimetral y las graderías, además de la caseta de transmisión y ambos portones de acceso. Así también se instalaron carteles en la cabina de prensa, transmisión y en las graderías este y sur.

Por su lado, el estadio de River Plate, popularmente conocido como los Jardines del Kelito, se llevó a cabo una limpieza, reparación y pintura de toda la gradería, banca de suplentes, murallas (este, oeste y sur), los tres portones de acceso, caseta interior y vallado perimetral, además de la instalación de cartelería.

Los trabajos en el Rogelio S. Livieres (Dos Bocas) de Guaraní también fueron amplios y variados: pintura nueva y de alta calidad para las murallas, galpones, baños interior y exterior (más reparación), entradas, butacas, piso de las preferencias y palcos y, claro está, de toda la gradería.

Queda pendiente la entrega de arcos de aluminio reforzado para el Club Nacional y la asistencia y aporte de dinero para los demás clubes, donde queda “poco o nada que hacer” por el buen mantenimiento de sus estadios. Tal es el caso del club Cerro Porteño, que con el estado de su Nueva Olla es un ejemplo a seguir.

El programa Levantando los Clubes también alcanzó al primer recinto nacional, el Defensores del Chaco, que cuenta desde el pasado combo de Eliminatorias mundialistas con un renovado aspecto.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Desarrollo de la Asociación Paraguaya de Fútbol y acompañado por la Dirección de infraestructura.

Y el programa sigue, no se detiene con solo impulsar y financiar las mejoras. APF ahora abrirá la segunda etapa, donde -básicamente- estará controlando y dando seguimiento para el mantenimiento correspondiente de las obras.