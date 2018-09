El titular salió al paso de las versiones que apuntan a una supuesta cláusula que le permite al estratega colombiano romper (sin consecuencias económicas) su vínculo con la Asociación Paraguaya.

En este sentido, Jesurún aseguró tras el amistoso entre Colombia y Venezuela (2-1) que “oficialmente” ni él y ninguno de sus ejecutivos han ‘tanteado’ a Osorio.

“Nosotros estamos a penas asimilando el retiro de Pékerman. No hay absolutamente nada”, indicó a medios de su país.

“Yo con el profesor Osorio no he hablado. Nosotros no hemos hablado, ni nadie del Comité Ejecutivo, oficialmente, lo ha hecho. El Comité no ha dado autorización para hablar con alguien, la posición de la Federación es clara”, explicó.

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que Osorio tendría una ventana de 90 días luego de iniciado su contrato con la APF para negociar con Colombia, lo que dejaría su concurso, en caso de retractarse, en la nada.

“No hay nadie en la carpeta y por ende el Comité todavía no maneja ninguna opción”, alegó el titular.

Juan Carlos Osorio ya trabaja al mando de la selección absoluta con las miras puestas en la Copa América de Brasil 2019 y el proyecto rumbo a a Catar 2022.