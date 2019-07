El presidente del club aborigen no negó ni por medio segundo su firma en el documento que impulsa el sumario contra la dirigencia cerrista.

“No estoy en contra de Cerro, sí contra la violencia. Para mí eso (escraches) fue dirigido, no sé por quien, con qué fin, por eso apoyo la investigación”, declaró hoy en radio Cardinal.

La dirigencia contestará en horas más al reclamo presentado por casi la totalidad de los equipos que integran el circuito de ligas enlazados con la matriz local. Tan solo el Deportivo Capiatá (Primera), Libertad (Primera), Sportivo Limpeño (Primera B) e Independiente de Campo Grande (Intermedia) se mantuvieron al margen.

La denuncia apunta directamente al presidente de Cerro Porteño, Raúl Zapag, y su delegado Ariel Martínez “por los supuestos hechos de ofensas al honor y la deportividad e incitación a la violencia” con relación a los incidentes ocurridos en aquel polémico partido del ‘gol fantasma’ ante Sportivo San Lorenzo en la Olla.

Acosta indicó que él no es “chupa medias” y que su firma no fue por congraciarse con Robert Harrison. “Si hubiese sido otro el presidente (de APF) igual iba a apoyarle. Ese día que le hicieron el escrache a Robert, yo lo llamé y me solidaricé con él”, explicó.