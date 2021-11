En declaraciones a la agencia 'France Presse', Leonardo aseguró que no ha tenido ningún contacto con Zizou y que no buscan la salida de Pochettino, anunciado en Inglaterra como posible entrenador del Manchester United.

Una reacción a la portada de 'Le Parisien', que sobre una foto del extécnico del Real Madrid titulaba: "PSG-Zidane, la reunión secreta". El rotativo sostiene que Zidane se reunió a principios de mes en un céntrico hotel de la capital francesa con Leonardo y con el director general, Jean-Claude Blanc, que le conoce bien. Agrega que la idea de los propietarios qataríes del club es fichar a Zidane para la próxima temporada, pero que su llegada puede adelantarse si Pochettino deja el club o si el buen juego tarda en llegar.

El técnico argentino no convence, sostiene Le Parisien, ni a los dirigentes ni a miembros de la plantilla, mientras que Pochettino sigue suspirando por regresar a Inglaterra, donde ganó prestigio en el Tottenham. El argentino, agrega el diario, no ha sabido imponer disciplina a la constelación de estrellas del equipo, algo que solo una figura de la talla de Zizou parece en condiciones de lograr. Qatar no se conforma con un equipo que gana, quiere también un equipo que brille, con figuras de la talla de Lionel Messi, Neymar, Mbappé o Keylor Navas, sobre todo en un año en el que el emirato del golfo va a organizar el Mundial.

Zizou, que es embajador de esa competición, sería una perfecta carta de presentación para el equipo que le sirve de bandera. Además, siempre según Le Parisien, la llegada del entrenador francés sería un argumento para convencer a Mbappé de seguir en el club, frente a su negativa de prolongar su contrato que acaba en junio próximo. Ambos se admiran y Zizou ya trató de convencer a Mbappé, entonces en el Mónaco, de fichar por el Real Madrid cuando él era técnico del equipo blanco.