El arquero de General Díaz es uno de los nuevos en la lista casera de Eduardo Berizzo para los amistosos ante Serbia y Eslovaquia de los días 10 y 13 próximos.

En este sentido, Martínez dijo hoy en radio Uno que ser tenido en cuenta “ya es un importante logro” para él y por ello “vamos a estar trabajando al ciento por ciento y pelear así un lugar”.

Pero, el momento no es del todo ideal para el guardameta. La directiva del club aviador no paga sueldos hace ya tres meses y el panorama se pone bastante feo. “Ayer estuvimos en el club, pero decidimos no entrenar”, confirmó.

Martínez explicó que no es fácil hacer de brazos caídos en este momento tan complicado para el Águila luqueña, pero los atletas también quieren recibir sus salarios.

“Es una situación muy difícil, recurrimos a nuestros padres para que nos ayuden”, soltó.

Martínez integrará la comitiva local que se marcha a Europa tras la próxima fecha del torneo local.