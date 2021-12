El zaguero que desde el 2018 defiende los colores del Cruz Azul, institución con la que tiene vínculo hasta junio del 2022 y no descarta en poco tiempo tener una tercera pasantía con el Sportivo Luqueño, club de sus amores.

“A Luqueño lo debo ayudar, le debo todo lo que soy, me dio la oportunidad en esta carrera muy linda”. “Ahora es cuestión de analizar qué conviene más, seguir colaborando con la institución. Ahora Luqueño va a necesitar más, no descarto ninguna posibilidad ”, manifestó en charla con la 650 AM.

“Termina mi contrato en junio, la idea es volver a Paraguay, es un pedido de mi mamá también”. Un poquito de cuerda para lo que viene, me siento bien, vamos a seguir dándole un poquito más” agregó el defensor del Cruz Azul.

Presidencia de Luqueño