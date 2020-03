El artillero tricolor, que hizo el único tanto de aquel comentado partido, refirió que la estrella franjeada se pasó de guapo con las palabras. El juez Juan López se mostró riguroso y no perdonó tal atrevimiento.

"Lo de Derlis (González) fue un insulto que ahí se escuchó”, confirmó el delantero hoy en charla con Deportes Uno. Memo también dijo que Claudio Núñez vio la roja por un accionar similar y que él le hizo saber su desaprobación.

“Con (Néstor) Camacho no escuché porque ya no estaba en el campo, pero me contaron que fue por esa razón también (insulto)”, alegó.

Olimpia no solo perdió dos atacantes. También se fueron expulsados el propio director técnico Daniel Garnero y su asistente, Andrés San Martín. Nacional terminó con 10, pero con los tres puntos en el bolsillo.