Roberto Ovelar escribió en su Twitter que la experiencia en Olimpia no fue la más esperada. Luego, en medios radiales exteriorizó su desilusión por no tener las oportunidades que creía.

“Pensé que llegando a mí país me iban a tratar como un profesional. Luego de un tiempo estuve entrenando en el tercer equipo por fuera”.

Así se expresaba el delantero a Radio Universo, quien ahora ya pertenece a los registros de Once Caldas de Colombia.

Ovelar no tuvo muchos espacios en el equipo franjeado y ello le causó molestias. “Sé que es parte del fútbol, pero a veces Antolín Alcaraz jugaba de centrodelantero”, se quejó.

“Mientras tanto yo estaba ahí sentado en el banco. A veces Daniel Garnero me llevaba nomás por llevarme a los partidos”, aseguró.

Esa situación le generó mucha incomodidad, al tiempo de afirmar que “si bien formé parte del equipo, personalmente no me sentí campeón”.

“No tuve esa sensación porque no aporté nada. Ahora quiero irme a donde me traten como profesional. Yo agradezco al presidente pero no sé si el técnico pidió por mí”, indicó.

Asimismo aseguró que “sufrí mucho porque con el profesor nunca hubo una conversación. Priorizaba a los jugadores que estaban más tiempo”.

Ovelar augura buenos momentos con el Once Caldas. “Es un capítulo cerrado en mi trayectoria. Salí muy perjudicado. Quiero empezar de lo mejor con Once Caldas el año que viene”, manifestó.