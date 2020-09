Este mediodía se reúne la Divisional de Honor para programar la 21ª fecha del torneo Apertura 2020.

En este sentido, Carlos Sosa Jovellanos, el titular de la divisional, afirmó anoche que “por reglamento” corresponde aplicar la simultaneidad, lo que ya es una propuesta -cantada- a ser analizada por los representantes de los clubes afectados.

“Probablemente se jueguen sábado, es lo que vamos a proponer", señaló anoche en charla con radio Monumental.

De esta manera, los partidos Cerro Porteño vs. River Plate (Nueva Olla), Sol de América vs. Olimpia (Luis A. Giagni) y Libertad vs. Sportivo San Lorenzo (Nicolás Leoz) se jugarían el sábado a las 19:30 y, por supuesto, con la asistencia del VAR.