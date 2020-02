Francisco Arce quita culpa a los jugadores de la eliminación de la Copa Libertadores de América y asegura que demostraron toda su capacidad. Justifica el resultado con circunstancias que no estaban en los planes.

“​Tuvimos nuestras chances y no pudimos convertir, el gol en off side condicionó el partido”, comenzó diciendo Arce en su conferencia de prensa post partido.

El entrenador azulgrana explicó que tras la desventaja sufrida en el primer tiempo “acomodamos algunas cosas porque abusamos en algunas jugadas que favorecieron a ellos”, pero que se agravó todo con la expulsión de Fernando Amorebieta.

“Cuando pudimos no convertimos y el primer gol de ellos nos condicionó”, lamentó y aseguró que “nadie habría pensado que esto iba a ocurrir”.

“Es un día muy triste para todos, somos los primeros que sentimos. Queríamos hacer todo bien, hicimos lo mejor que pudimos, pero cuando fuimos superiores no pudimos”, manifestó.

Reconoció que “fue un partido extraño en la no conversión de chances” y también se quejó de que “el arbitraje no tiene una ayuda extra (VAR) para casos como estos (gol en off side)”

“Hoy es un día de luto. Hay que sentirlo de esa manera. Pero tenemos mente positiva, mañana sale el sol y tenemos que ponernos de pie”, dijo.

Admitió que “no es fácil, pero no es la primera vez que Cerro se ha levantado de situaciones extremas a lo largo de su historia”.

“Tenemos que tragar veneno, porque en cuanto a predisposición dejaron todo (jugadores). Es un momento en que vamos a absorber puras críticas”, advirtió.

Dijo que “queríamos entrar a la fase de grupos pero bueno, ya pasó, no hay tiempo y el fin de semana volvemos a jugar. Tenemos solamente que ganar porque únicamente nos queda el campeonato local”.

Sobre algunas situaciones del juego, Arce cree que todo cambió desde el momento en que el portero Javier Burrai se lesionó.

“El choque con el arquero enfrió el partido”, aseveró, pero también aceptó el hecho de que “no tuvimos calidad para los centros. Ellos no nos habían llegado pero después del gol se agrandaron”.

Agradeció la magnífica concurrencia de la afición, que prácticamente llenó la Nueva Olla.

“La agente se comportó de manera espectacular”, resaltó e insistió en que “queda levantar cabeza porque ahora debemos ir por el título, no desperdiciar más oportunidades”.