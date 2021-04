​La victoria del submarino amarillo fue de 4-0. Anotaron Carlos Garcés, Mario Pineida, Leandro Martínez y Juan Valverde en contra.

El compromiso fue correspondiente a la segunda fecha de la fase grupal de la Serie C. Dirigió al The Strongest el ex Sol de América Gustavo Florentín.

Este sucedió de manera oficial a Alberto Illanes, destituido en la semana pasada. Antes de su llegada, Luis Orozco se encargó del plantel de forma interina.

En el Grupo C, Boca Juniors es el puntero al igual que Barcelona, ambos con seis unidades. The Strongest está en el último lugar sin sumar.

Asimismo, en el representativo ecuatoriano fue titular el zaguero guaraní Williams Riveros, quien completó el partido.