“Perdí una final y emocionalmente no estaba preparado”, contó a Medio Tiempo el delantero de la selección paraguaya.

González sin embargo relata que “esto ya quedó atrás. Desde ahora se viene mi revancha deportiva” y que esa situación psicológica era considerada normal en el vestuario.

“Estaba a las puertas de ganar un título y al día siguiente, pensar en tu nuevo futuro hacía que me cueste el primer torneo”, añadió.

Allí es donde resalta la contención del entrenador brasileño Ricardo Ferreti, quien según Carlos lo ayudó a recuperar la confianza y creer en sí mismo.

“Tuca es muy importante para mí. Siento que aunque le di poco hasta ahora, él me brindó mucho, pero trato siempre de serle fiel y devolverle al máximo”, indicó.

Significó que “nosotros somos vivientes de los goles. Si no hay gol no estás feliz y eso me afectaba en la parte anímica. Te quedas amargado porque sabes de lo que sos capaz”.