El portugués José Mourinho no tuvo el estreno deseado en el derbi romano. La Lazio se impuso a 'su' Roma (3-1).

La presentación de 'The Special One' en el derbi de la ciudad, en actividad de la Serie A, no fue la esperada.

El derbi de la 'ciudad eterna' desparramó pasión. La Roma llevó la iniciativa, pero la Lazio exhibió mayor pegada en el intercambio de golpes.

De hecho, 'mandó a la lona' a su acérrimo rival en la primera gran ocasión de peligro.

Los goles de Sergej Milinkovic-Savic (10'), Pedro Rodríguez (19') y Felipe Anderson (63') enviaron 'a los leones' a Mou. Ibañez (41') y Jordan Veretout (69') recortaron para los 'giallorossi'.

Pudo y, seguramente, mereció empatar el equipo de Mourinho. Sin embargo, Pepe Reina se encargó de evitarlo. El meta español se reivindicó con dos grandes paradas a Zaniolo (73') y a Shomudorov (79').

También tuvo sus opciones la Lazio. Por suerte, esta vez, no se lamentarán de haberlas fallado. El derbi se quedó en 'casa'. Mourinho tendrá que esperar.