Brunstein, responsable del protocolo sanitario ante la Asociación Paraguaya de Fútbol, reveló que “ante las dudas” el atacante argentino se sometió a un hisopado de urgencia.

En este sentido, Federico ‘Pachi’ Carrizo está en boca de todos después de que se lo vincule con una serie de fotos viralizadas en las redes sociales, que dejan a entrever un recorrido por un centro comercial (actividad prohibida para los atletas dentro del protocolo).

“Me llegó la foto y nos hemos comunicado con el club Cerro Porteño para saber si es o no es. Yo no sé si es o no es. El club de inmediato puso a disposición al jugador para que se realice el test. Chiqui Arce lo puso a disposición”, contó hoy en Cardinal.

El resultado del test estará en unas cuatro a cinco horas. En caso de que la confirmación llegue (negativo), Carrizo podrá jugar esta tarde (17:00) ante Guaireña en Villarrica. Si no, Brunstein alegó que el protocolo es claro: no podrá jugar.

De hecho, Carrizo viajó a la capital del Guairá en su vehículo particular y sin tomar contacto con sus compañeros, como medida preventiva a espera de los resultados.

“Estas situaciones se escapan de nuestro control. Somos doctores, no somos policías. Nosotros tenemos que actuar en consecuencia (ante la respuesta institucional de Cerro). Es lamentable la situación que vivimos en el fútbol paraguayo”, zanjó.