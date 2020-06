Virgilio Ferreira sigue decepcionado por el trato que le da el club a su trayectoria con Cerro Porteño. Recuerda que en momentos claves no fue tenido en cuenta por la dirigencia.

En un bloque de recuerdos del programa La Mitad Más Uno en la 650 AM, el eximio artillero nacido en Atyrá lamentó que no lo hayan llamado a festejar el centenario en el 2012.

Recordó que "siendo el goleador histórico del club no me invitaron al centenario ni a ninguna cena de aniversarios" y que le corroe esa falta de reconocimiento por parte de la directiva.

Ferreira convirtió 90 goles con la camiseta de Cerro Porteño y fue en la época de los '90 uno de los más respetados delanteros, además de ser uno de los ídolos de la afición.

"El hincha siempre me reconoció. No así los dirigentes. Ellos me brindaron todo su cariño", insistió Virgilio, quien usualmente tiene una postura crítica hacia cómo administran la entidad.

Sobre cuál fue el gol que más recuerda, Virgilio dijo que "el gol que le hice a Boca Juniors en el Defensores del Chaco fue el más importante de mi carrera".

"Aquél Boca Juniors era el mejor de todos los tiempos, además tenía a Carlos Bianchi como entrenador y otras grandes figuras", rememoró.

Consideró que "ese equipo tenía condiciones suficientes para llegar a una final internacional, pero creo que nos faltó mayor suerte".

Virgilio Ferreira fue ganador de seis trofeos locales con Cerro Porteño en dos etapas.