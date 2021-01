En ese sentido, imposible olvidar la rimbombante contratación de Emanuel Adebayor, quien se constituyó en el gancho perfecto para ampliar la masa societaria de Olimpia.

Pero se vino la pandemia, Adebayor no tuvo tiempo para ponerse en forma, Daniel Garnero lo utilizó poco y suspendidas todas las actividades, el africano volvió a Togo y aquello fue el adiós.

Asimismo, luego de mucho tiempo, el campeonato paraguayo quedó en poder de los dos más grandes. La primera mitad fue para Cerro Porteño y la segunda para Olimpia.

También cabe destacar el discreto nivel del arbitraje y la utilización del VAR. Los colegiados siempre quedaron expuestos a críticas por rendimientos poco satisfactorios.

VINO ROMPIENDO EL MERCADO Y SE FUE SIN NADA

Ramón Díaz daba la nota al ser contratado por Libertad para conducir el plantel principal. Fue nota destacada de medios locales e internacionales.

El Pelado comenzó bien el torneo, liderando la tabla del Apertura pero al reinicio de las actividades en plena pandemia pero ya con protocolos, el rendimiento decayó.

Libertad quedó frenado, Díaz comenzó a generar cuestionamientos y así, su ciclo se acabó en menos tiempo de lo esperado. Lo reemplazó Gustavo Morínigo, quien al eliminarse de la Libertadores también pagó ello con destitución.

Promediando la mitad de febrero, el africano llegaba al país en medio de incredulidades y un impacto mediático insoslayable. Adebayor venía luego de varios años de disputar certámenes como la Champions League.

Recalar en Olimpia tras recorrer clubes como Mónaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City o Crystal Palace era motivo de repercusión, por lo que generaba desde lo mediático.

En lo deportivo era cuestión de adaptarse al fútbol local, el clima y el método de jugar de los paraguayos. Asimismo, retomar estado de competencia eran obstáculos a superar.

Pero cuando estaba en ese tren, la pandemia dijo presente. Jugó la Libertadores pero un patadón le valió la roja y nunca pudo cumplir el sueño de hinchas decanos de verlo hacer dupla temible con Roque Santacruz.

Terminó volviendo a su país para cumplir la cuarentena junto a los suyos y eso significó el adiós al club. Su venida resultó para captar socios, no así para sumar puntos.

FRANCISCO ARCE Y SU DESTACADA CAMPAÑA CON CERRO

Chiqui volvió a la conducción técnica de su club querido tras seis años de salir por la puerta de atrás. Ante el disgusto de Juan José Zapag, quien dijo que no volvería más, la necesidad de buscar métodos de reflote deportivo obligó a la directiva azulgrana a darle a él la posta como el indicado.

Por entonces, Olimpia estaba arrasando con los torneos. Era ya tetracampeón y Cerro llevaba dos años abajo de su rival de siempre y a vuelta de pandemia, el ciclo empezó a dar frutos.

Ganó todos los partidos habidos y por haber y conquistó el Apertura, con un equipo conformado mayoritariamente por jóvenes. Tal como en su época, en la que fue parte de una camada de juveniles a los que se les dio pista en Primera para posicionar al club en la cima de los éxitos.

No pudo repetir el ciclo en el Clausura porque Olimpia lo eliminó en Cuartos de Final. A la postre, el franjeado volvería a ser campeón, lo que no opaca el trabajo del ex seleccionador de la Albirroja.

TROVATO Y LOS AMAÑOS: FIN DE UN CICLO EXITOSO CON OLIMPIA

Paralelamente al desenlace que tuvo su involucramiento con manipulación de resultados, su gestión fue brillante. Tomó el mando del club en el 2014, estando la entidad al borde del default.

Saneó las finanzas. Olimpia estaba hundido en deudas cercanas a los 25 millones de dólares, las que las cubrió todas. Ganó cinco títulos de liga y obtuvo un sub campeonato de Copa Paraguay.

Pero en el transcurso del 2020 salieron a luz aparentes manipulaciones hechas por él para ganar partidos. Se abrió una investigación, la FIFA lo suspendió de por vida y acabó el que pudo haber sido un imperio dirigencial sobresaliente.