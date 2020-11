Lo hace a sus 36 años y luego de haber cobrado prestigio en España, donde fue multicampeón con el Barcelona.

Allí ganó dos Champions League, dos Supercopa de Europa, dos Mundial de Clubes, tres Supercopa de España, siete ligas locales y cinco Copa del Rey.

Es la retirada total, luego de que anunciara su renuncia a la selección argentina posterior a la eliminación de su equipo en Rusia del 2018, tras perder con Francia.

Javier Mascherano jugó en clubes como River Plate, West Ham United, Corinthians, Liverpool y Hebei China Fortune.

Jugó en cuatro mundiales y fue subcampeón de la edición 2014 celebrada en Brasil. Es el segundo futbolista de renombre que anuncia su retirada tras Fernando Gago, quien lo hizo la semana pasada.

YA NO TIENE EL MISMO RITMO DE ANTES

Una de las justificaciones por las que tomó la difícil decisión es que "me encuentro con que me va costando y no quiero faltar el respeto a Estudiantes".

"Dí lo máximo siempre pero no quiero faltar tampoco el respeto a mis compañeros ni a la profesión", indicó y mencionó que "después de la post pandemia me encontré con que ya no encontré motivación de seguir jugando".

"Así que creí que hoy era el momento de dar un paso al costado. No siempre uno elige el final, pero mi nivel fue menos de lo que pretendía y lo correcto por eso es terminar mi carrera hoy", refirió.