La conexión latinoamericana del New York City dio su mejor versión goleadora con el paraguayo Jesús Medina y los argentinos Valentín Castellanos y Maximiliano Moralez para vencer anoche por 3-1 al Toronto FC en los octavos de final del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

Esta vez el juego ofensivo del New York City fue una máquina perfecta que lideró Medina, incansable en el centro del campo, al igual que Moralez, con Castellanos arriba, siempre dispuesto a rematar a gol.

El que llegó apenas cuando se llevaban cinco minutos de acción y fue Medina el que tras recibir un pase del defensa sueco Anton Tinnerholm, quien antes se hizo con el balón tras el saque de un tiro libre que hizo el defensa costarricense Ronald Matarrita, remató por bajo, con la pierna izquierda, dentro del área y batió al arquero francés Quentin Westberg, del Toronto FC.

El gol no sólo le dio la ventaja al New York City, sino también la confianza en su juego de grupo que no habían tenido en la fase de grupo y, sobre todo, mostró una gran eficacia con su fútbol de contraataque, el arma que les daría el gran triunfo.

La victoria del New York City, convertida en la gran sorpresa, permitirá al equipo de la Gran Manzana jugar los cuartos de final el próximo 1 de agosto contra el ganador del partido de octavos que el martes van a disputar los Timbers de Portland frente al FC Cincinnati.