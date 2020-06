El defensor de Huracán de la Argentina explicó que él estuvo en su domicilio y que al inmiscuirlo en el asunto se está manchando su nombre.

“Esta mañana vi el twitter de Abc (Cardinal) y dicen mi nombre y no es así, hay un muchacho que me parece y no soy yo. Tengo pruebas de que no estuve ahí”, afirmó.

Sergio Díaz, Sebastián Ferreira, Mathías Villasanti, entre otros, se presentaron a declarar esta mañana ante la Fiscalía por una supuesta violación de la cuarentena.

De acuerdo con la Fiscalía, en el lugar se encontraban más personas, en su mayoría familiares del dueño de la vivienda, que fueron denunciados por los vecinos.

Los futbolistas habrían violado los protocolos sanitarios vigentes en el país desde la aparición del coronavirus, que ha dejado once muertes y un millar de contagios.