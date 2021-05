William Mendieta tiene un año y medio más de contrato con Juárez en México, pero manifestó que no es certero el futuro y que podría haber alguna novedad para la siguiente etapa del año.

El creativo habló para Radio Universo y contó que “tengo un año y medio más de contrato en México, pero no se bien aún nada sobre mi continuidad”.

“Cuando vaya de nuevo allá seguramente tendré el panorama más concreto”, añadió el ex Olimpia. Precisamente, en el caso de una eventual vuelta al país, su prioridad es el Decano.

Dijo al respecto que “si algún equipo de Paraguay quiere contar conmigo, claro que le diría a la gente de México para sentarnos a charlar”.

“Pero si es Olimpia, también me gustaría ayudar, pero este año no me llamó nadie”, indicó al respecto de contactos con dirigencias de clubes locales.

Entre otras cosas, el Mago destacó la clasificación de Olimpia a los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América. “El corazón latía de otra manera al ver ese partido”, reconoció.