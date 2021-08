Volvió el público a las canchas y en las tribunas Sur, los fanáticos de Olimpia no tardaron en mandar un mensaje al plantel profesional, impreso en una bandera.

“El aliento no se termina. La paciencia sí”, es el mensaje que tiró la hinchada franjeada al equipo principal franjeado.

No hay demasiados códigos para descifrar en ese mensaje. Olimpia hace rato no gana, es colero, se eliminó de la Copa y las finanzas no gozan de buena salud.

Fue uno de los aspectos curiosos que marcó la diferencia en esta jornada sabatina que marcó la vuelta del hincha común a las canchas, tras un año y medio de ausencia forzada por causa de la pandemia.