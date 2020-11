Libertad volvió a perder y el ambiente no es óptimo.

En este sentido, el titular gumarelo admitió que no le gustó el rendimiento de la escuadra liderada por Gustavo Morínigo y hasta se permitió dudar. "Ayer, a mí personalmente, no me gustó como jugó el equipo. Creamos muchas situaciones, pero nos cuesta definir", afirmó hoy en charla con Deportes Uno.

Si bien la situación no es la ideal, Di Tore desmintió que vaya a destruir a Morínigo y buscará hacer respetar su contrato. "Con Gustavo el contrato es hasta diciembre del año que viene y con Daniel Garnero (ex técnico de Olimpia) no se habló en ningún momento, desmiento categóricamente. Sería una falta de respeto al técnico actual", insistió.

"No convence el juego que estamos haciendo. Vamos a seguir trabajando, no nos queda de otra. Hay que levantar esto”, sentenció.

Libertad deambula por la tercera plaza en la clasificación del Clausura 2020, con nueve puntos en su haber y a un entero del líder Olimpia (10), con un partido más. De momento tiene una leve ventaja sobre Cerro Porteño (8), que tiene dos partidos pendientes.