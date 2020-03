El anuncio lo hicieron a través de un comunicado, en el que mencionan la disposición del Condado de Riverside de declarar emergencia sanitaria en California.

“Como resultado, el BNP Paribas no llevará a cabo el torneo debido a la preocupación por la seguridad y la salud de los participantes y asistentes”, reza parte del comunicado.

Según el doctor David Agus, médico de la Universidad del Sur de California, “hay un riesgo demasiado grande en este momento” y la organización del certamen justifica la suspensión.

“No es de interés público de los aficionados, jugadores y áreas vecinas que esto continúe. Tenemos que unirnos para proteger a la comunidad”, expresa el documento.

El Masters 1000 de Indian Wells es uno de los nueve circuitos anuales de la ATP Tour. Lo siguen los de Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati, Shanghái y París.

Tras la resolución, varios referentes del tenis mundial expresaron su sentir por la obligatoria y necesaria posición que afecta a uno de los torneos más prestigiosos del tenis por detrás de los cuatro certámenes de Grand Slam.

