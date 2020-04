​Que estaba despedido, que ya no era parte del club, pero al final, y tras la presión del gremio de los entrenadores de escuelas de fútbol, el estratega argentino continúa firme en su puesto de director de los ’ Cicloncitos’.

Y Mario Grana habló por primera vez sobre el asunto. “Jamás dije nada malo contra Cerro Porteño, siempre dije que estoy agradecido a la institución. A Cerro yo lo amo, Cerro es mi casa”, afirmó en charla con radio Primero de Marzo.

La movida surgió luego de que el excentrocampista revelase en Cardinal que “todos los profesionales (de la escuela de fútbol)” bajo su fiscalización no tenían contrato y figuraban en nómina como prestadores de servicio. “Ojalá el club haga algo. Con este partido solidario que están organizando, espero que ayuden también a gente que está dentro del club y no solo a los de afuera”, disparó.

Estas afirmaciones, vertidas a raíz de la suspensión de los torneos de formativas por el COVID-19, no cayeron en gracia en el primer anillo del clan Zapag. Raúl resolvió removerlo del puesto, pero la Fundación Cerro Porteño, bajo la dirección del arquitecto Víctor González Acosta, salió al paso y a través de un comunicado aclaró que no despidió, ni pidió la renuncia de ningún miembro de su staff. Todo sigue igual y sin variantes.

"No hacía falta que salga a aclarar algo que no hice, jamas voy a lastimar al club. No me sentía como para hablar, era injusta la decisión. Uno sale hablar muchas veces y las oscurece en vez de aclararla. Traté de calmarme y hablar con mis compañeros de trabajo y no dañar al club, por sobre todos los nombres siempre está Cerro Porteño", sentenció el excapitán y bicampeón.