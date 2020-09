Este acto rompió con la normativa respecto al COVID-19 y supuso que ambos jugadores fueran expulsados de la concentración y no estén disponibles para el encuentro de la Liga de Naciones de este martes contra Dinamarca.

"Ahora he tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que ha ocurrido y solo puedo pedir disculpas a todo el mundo por la vergüenza que he causado", dijo Greenwood en declaraciones al Manchester United.

"Fue irresponsable por mi parte romper los protocolos COVID-19, que están para proteger a los jugadores, a los empleados y al público", añadió.

Los futbolistas podrían enfrentarse, además, a algún tipo de sanción por parte de la federación inglesa de fútbol.

"Me gustaría disculparme en particular con Gareth Southgate, porque le he decepcionado y es una persona que ha confiado mucho en mí. Jugar para Inglaterra es uno de los momentos de más orgullo de mi vida y solo puedo culparme a mí mismo por este gran error", manifestó el joven inglés.

"Prometo a mi familia, a los aficionados, al Manchester United y a Inglaterra que esta es una lección de la que aprenderé", apuntó.