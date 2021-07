Tras caer anoche por 0-1 ante el humilde Atlético Goianiense, el club tricolor de Porto Alegre quedó aún más enterrado en el último lugar de la clasificación del Campeonato Brasileño, con tan sólo dos puntos, producto de dos empates en siete partidos, y sin ninguna victoria.

De acuerdo con un comunicado divulgado por el Gremio, el despido del entrenador fue confirmado por el vicepresidente del club, Marcos Hermann, tras un acuerdo al que llegaron la dirección de la entidad y el propio técnico en una reunión que tuvieron luego del partido de la noche del domingo.

La nota agrega que los auxiliares de Thiago Nunes, Kelly Guimaraes y Evandro Fronari, así como su analista de desempeño, Pedro Sotero, también perdieron sus cargos.

"El Gremio agradece los servicios prestados por Thiago Nunes y le desea éxito en la continuidad de su carrera", concluye el escueto comunicado.

Thiago Nunes fue anunciado como técnico del Gremio el 21 de abril en el lugar del victorioso Renato Gaucho, que comandó el equipo por varios años y obtuvo títulos como la Libertadores en 2017 y la Recopa Sudamericana en 2018.

En 70 días como técnico del Gremio, Thiago Nunes cosechó 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 20 partidos y llegó a obtener dos trofeos en torneos regionales, incluyendo el del Campeonato Gaúcho con una victoria en la final ante el histórico rival Internacional.

Según versiones de prensa, el Gremio está interesado en contratar al exseleccionador brasileño Luiz Felipe Scolari, que ha comandado el club en otras oportunidades y es uno de los mayores ídolos del equipo, pero que asegura que hasta ahora no ha sido contactado.

"No he recibido ninguna invitación del Gremio. Me enteré ahora del despido de Thiago Nunes. Tengo una invitación para asumir una selección de Sudamérica y estaba pensando en trabajar nuevamente fuera del país, pero el Gremio siempre fue mi equipo de corazón", afirmó Scolari en entrevista a una televisión.