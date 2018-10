​Uno de los concurrentes, a quien no se ve en el video le dice "Roger, say hello to Paraguay", a lo que el suizo responde "¡Paraguay!".

La mínima pero tremenda dedicación quedó expuesta en la popular red social Twitter, que ya tuvo buena repercusión por el aprecio que goza el veterano tenista de 37 años.

Roger Federer es la segunda mejor raqueta del mundo, por detrás del español Rafael Nadal. Ahora compite en Shanghái, certamen al que ya pasó a Semifinales.

Precisamente, en este torneo derrotó al japonés Kei Nishikori, y por un cupo a la final bregará con el promisorio Borna Coric, croata de 21 años.