Legendarios y guaireños se dieron cita hoy en la Nueva Olla de Cerro Porteño por las semifinales del torneo Clausura 2020 de Primera División.

Guaraní salió disparado a quebrar a Guaireña, pero se tomó con un equipo sólido y trabajado para mantener el orden, por lo que Cecilio Domínguez y Nicolás Maná no pudieron sacar provecho de su velocidad.

Guaireña se plantó. Con oficio y despliegue físico equiparó el trámite, llevando el partido a su campo, siempre atento a las opciones y los errores del rival, cuyos defensores dejaron ver alguna que otra brecha.

La primera polémica del partido llegó al minuto 38 cuando Ever Cantero penetró en el área de Guaraní y sirvió un pase que José Montiel no alcanzó a rematar, acusando un empujón del zaguero aurinegro.Tanto el VAR como el árbitro Mario Díaz de Vivar entendieron que no hubo falta.

La complementaria continuó con la misma propuesta. Ambos equipos adelantaron su líneas y las ocasiones de gol no tardaron en aparecer, dando rienda suelta a un intenso ida y vuelta más que agradable para el espectador.

El VAR volvió a exasperar a los guaireños al privarle a Lucas González del primer tanto del partido (55’) al constatar una ligera -y discutible- posición adelantada.

La emoción del gol llegó recién a los 71’ de juego de la mano de José Florentín, quien adelantó a Guaraní con un remate de gran categoría que dejó a Ignacio Don en el intento.

Guaireña no dejó de martillar, pero los nervios hicieron lo suyo. Troadio Duarte trasladó toda su impotencia a sus jugadores y se olvidaron de la pelota, ingresando de lleno al letargo propuesto a esa altura por el rival.

De esta manera, Guaraní certificó su presencia en la gran final a disputarse el miércoles en Sajonia con Olimpia. El clásico más añejo definirá al nuevo campeón nacional.

Por su lado, Guaireña culmina su primera experiencia en Primera con los deberes hechos y ya piensa en lo que será su participación en la Sudamericana 2021.