Marcelo Palau no define a dónde irá a jugar en lo que va de la temporada. Asegura que se siente en condiciones de seguir compitiendo en la alta exigencia de Primera y por de pronto descarta ir a Intermedia.

“Me siento todavía capacitado para jugar en Primera, en la intermedia es muy difícil que juegue, aparte no se sabe si se jugará o no”.

Así manifestó el uruguayo, quien culminó el ciclo 2020 jugando en Cerro Porteño, del cual ya fue desvinculado. Ahora aguarda resolver su futuro.

Sobre eso dijo que “quiero seguir jugando porque me siento bien todavía, me siento pleno y por lo menos un año más. Si no se da aquí puede ser afuera”.

Comentó que no le gusta tantear a ningún club y que si hay ofrecimientos deben provenir de las mismas entidades. “Hay que esperar a que se dé el momento”, dijo.

También descartó que su ex club Guaraní le haya ofrecido una vuelta. “No hubo ningún sondeo por parte de ellos, fueron seis años que jugué ahí”, indicó.

Acerca del futuro cercano, Palau dijo que tiene la idea de encabezar un cuerpo técnico y que no es muy afín a ser ayudante de campo.