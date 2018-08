​Eso porque, según el defensor lo explicó a Futgol 970 AM, el que entra debe rendir y estar a la altura de las exigencias.

“El que no está bien no juega. No importa si es Roque u otro jugador. Con Daniel hay que rendir como sea”, indicó el ex defensor de Guaraní.

Patiño ingresó en el complemento por Darío Verón, por quien lamentó su lesión. “Una pena fue lo que le pasó”, comentó.

Añadió que “seguro pronto recupera el puesto porque es muy profesional”, y que en su caso “sabía que me costaría recuperar la posición”.

En cuanto a eso dijo que “mi rehabilitación tardó un poco, debí hacer algunos partidos en la categoría Reserva para recuperar ritmo”.

Olimpia es puntero del torneo con 13 unidades y este fin de semana juega en su estadio con Independiente de Campo Grande.