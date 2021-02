Munir, de 25 años, jugó en 2014 los últimos minutos de un partido con la selección absoluta de España, contra Macedonia del Norte en Valencia (5-1), lo que en teoría lo inhabilitaba para representar a otra selección al ser éste un encuentro oficial, de clasificación para la Eurocopa de 2016.

Sin embargo, la aventura de Munir con España no prosperó y Marruecos volvió a la carga. Al no haber cumplido entonces los 21 años, la Federación Marroquí entendió que Munir aún podía ser elegible por el país de sus padres e intentó en vano convocarlo para el Mundial de 2018 y, el pasado noviembre, para dos amistosos ante Senegal y Congo en los no participó debido a la mencionada resolución del TAS.

Al tratarse de una promesa de la La Masia (cantera del Barcelona), la solicitud de Munir para pasarse a Marruecos tuvo amplia repercusión en la prensa española, que reflotó el caso del paraguayo Raúl Vicente Amarilla, quien tras jugar la Eurocopa Sub 21 de 1984 para la selección española no pudo servir al combinado nacional paraguayo absoluto, pese a no haber jugado en mayores (al contrario de lo establecido hoy en día).

Y cuando parecía que la carrera internacional de Munir estaba condenada por aquellos escasos minutos con la absoluta española, la FIFA reconsideró el caso tras una revisión de los criterios de interpretación.

“Los jugadores que participaron en una competición oficial con su federación actual en estas circunstancias no podrían haber previsto, tal y como estaba redactado anteriormente el reglamento, que dicha participación podría impedirles cambiarles de federación en el futuro”, citan los comentarios hechos públicos por parte de la FIFA.

A pesar de este cambio de nacionalidad deportiva, Munir El Haddadi seguirá computando para los cupos de los torneos continentales como jugador español, ya que militó durante toda su etapa formativa en clubes españoles: Atlético de Madrid, Rayo Majadahonda y, desde edad juvenil, en el Barcelona.